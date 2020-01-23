"Сделка была забавной. Контракт с Гилей на тех условиях, на которых он был подписан, — это в определенной степени уважение к болельщикам. Отмечу, что клуб эти условия также устраивают, они не смертельны и точно лучше тех, что обсуждались изначально.
Знаю, что наши болельщики были счастливы продлению контракта с Гилей. Сказать, счастлив ли я, смогу по истечении хотя бы двух лет действующего соглашения.
Каждый раз, когда пропускаем легкие голы, вздрагиваю и думаю про себя: «Ах, черт, что я наделал!» А каждый раз, когда он вытаскивает мертвые мячи, думаю, какое гениальное решение (улыбается). Так что невозможно однозначно оценить ситуацию", – цитируют Кикнадзе "Известия".
Гильерме выступает за "железнодорожников" с 2007-го года. В 2015-м году игрок получил российское гражданство и перестал быть "легионером", а годом позже получил вызов в национальную сборную России.
Кикнадзе - о продлении контракта с Гильерме: когда легко пропускаем, думаю: "Ах, что я наделал?!"
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о продлении контракта с основным голкипером команды Гильерме.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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