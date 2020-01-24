«Из всей молодёжи, которую я просматривал, Жано был самым перспективным. Восхищал игровым мышлением и исполнением.
Тогда в академии «Спартака» таких пацанов просто не было. Жано — это моя боль.
Он не играл через не могу. Был наголову выше наших воспитанников по потенциалу, но не реализовал его. Не превозмогал себя», — цитирует Аверьянова «Матч ТВ».
Ананидзе выступал за «Спартак» с 2011 года. Футболист в текущем сезоне был недоволен нехваткой игровой практики.
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Бывший шеф-скаут «Спартака»: «Ананидзе — моя боль, он не реализовал потенциал»
Александр Аверьянов, бывший шеф-скаут московского «Спартака», поделился мнением об экс-полузащитнике команды Жано Ананидзе. Грузинский футболист во время зимней паузы разорвал контракт со «Спартаком». В итоге он на правах свободного агента перешёл в кипрский «Анортосис».
Фото - Риа "Новости"
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