Футболист рад возвращению на поле, доволен первым таймом встречи и тем, что удалось забить два мяча.
- Что касается нереализованного пенальти, то иногда все промахиваются, даже Месси, верно? – сказал Сигурдссон в интервью пресс-службе ЦСКА.
Как отметил 20-летний футболист, он еще не готов на все 100, но может проводит полностью все 90 минут на поле.
Напомним, что исландец подписал 5-летнее соглашение с ЦСКА в августе 2018 года.
Сигурдссон: даже Месси промахивается с пенальти
Исландский легионер ЦСКА Арнор Сигурдссон, дважды забивший в товарищеском матче против ирландского "Дандолка" (2:0), оценил свою игру.
Фото: Чемпионат
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