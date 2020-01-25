- Нам нужны эти товарищеские матчи, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона. Когда сезон возобновится, мы будем в топ-форме. Верим, что сможем догнать "Зенит", ведь очков между нами не так уж и много, а игр будет достаточно. Они ещё приедут к нам в гости. Мы будем биться до конца! - цитирует Влашича пресс-служба "армейцев".
После 19-ти туров ЦСКА идёт на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв лидирующего "Зенита" от красно-синих составляет 11 баллов.
Встреча между ЦСКА и "Зенитом" пройдёт в Москве на "ВЭБ Арене" 22 марта.
Никола Влашич: верим, что сможем догнать "Зенит", между нами не так много очков
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, оформивший дубль в контрольной игре с австрийским ЛАСКом (2:1), поделился мнением о чемпионских перспективах своей команды.
Фото: РИА Новости
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