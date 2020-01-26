"Пока "Спартак" не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде", - цитирует агента Sport24.
Мельгарехо перешел в "Спартак" зимой 2016 года, подписав контракт на 4,5 года. В России он также выступал за "Кубань".
В нынешнем сезоне парагваец провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.
"Спартак" занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
Агент Мельгарехо рассказал, что "Спартак" пока не предлагал игроку новый контракт
Представитель полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд рассказал, что московский клуб пока не предлагал его клиенту заключить новый контракт. Агент отметил, что в следующем месяце встретится с руководством "Спартака" и обсудит возможное продление соглашения.
Фото: ФК "Спартак"
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