Черевченко заявил, что ждет от Ломовицкого другого уровня

Главный тренер тульского "Арсенала" поделился мнением по поводу выступления в текущем сезоне полузащитника Александра Ломовицкого.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Напомним, российский хавбек арендован Тулой у московского "Спартака". Ломовицкий является воспитанником красно-белых.

- Что касается прогресса Ломовицкого, надеюсь, он будет. Не стал бы сравнивать его аренду с той, что была у Бакаева, все люди разные, у всех разные ситуации. Но, если честно, я от него жду немного другого, и знаю, что он это может, - приводит "Чемпионат" слова специалиста.

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате "Арсенал" ушёл на шестом месте.

Ломовицкий провёл в текущем сезоне РПЛ 15 матчей за тульскую команду и забил два гола (один - с пенальти).


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Теги: Черевченко Ломовицкий Спартак Арсенал Тула
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