"Я и так не комментировал. Но, по-моему, это неправильно. Почему всех можно критиковать, а их нельзя? Каждый должен знать про себя правду, понимать, кто есть кто, а тут получается, что они себя от всех отгородили", - приводит слова Черевченко "Чемпионат".
Напомним, что запрет комментирования судейской деятельности приняли на собрании Исполкома РФС , которое состоялось 24 декабря 2019 года.
Черевченко негативно отреагировал на запрет критики судей в РПЛ
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился своим мнением касаемо запрета критики судейской работы.
Фото: newstula.ru
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