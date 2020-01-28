Как сообщает Yeni Meram, 28-летний футболист сборной Словакии подпишет соглашение с клубом "Коньяспор". Отмечается, что сине-бело-голубые согласились отпустить Мака бесплатно. Его контракт с "Зенитом" истекает ближайшим летом.
29 января Мак пройдет медицинское обследование в "Коньяспоре".
Словак перешел в "Зенит" летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей и забил один гол.
"Коньяспор" занимает 14-е место в Суперлиге Турции.
Турецкий клуб "Коньяспор" подпишет Роберта Мака. "Зенит" бесплатно отпустит игрока
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Зенит"
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