Скопинцев рассказал, как, подавая мячи, испугался Самедова

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал про забавный эпизод с Александром Самедовым
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, Скопинцев закончил академию "Динамо" и выступал за молодёжную команду бело-голубых.

- Первый и единственный раз я подавал мячи за «Динамо» в игре с Нальчиком, когда я только пришел. Мне Самедов кричит: "Дай мяч!" Я в руках его держу и перепугался. Ну я и отбросил, типа "на-на". Потом так неудобно было, я, кстати, ему напоминал про эту ситуацию, смеялись. После этого мне сказали, что близко не подпустят подавать мячи, - рассказал Скопинцев.

Этой зимой защитник перешёл из "Краснодара" в "Динамо". Сообщалось, что за трансфер москвичи заплатили около четырёх миллионов евро.

Александр Самедов играл за московское "Динамо" с 2010-го по 2012-й годы.


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Теги: Скопинцев Динамо Самедов
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