В составе казанского клуба на сбор отправилось 28 футболистов, сообщает клубная пресс-служба. Среди них - полузащитник Дмитрий Тарасов, находящийся в команде на просмотре. Полный список игроков выглядит следующим образом (фото увеличивается по клику)
Напомним, Тарасов не играл в первой части Чемпионата России из-за травмы и оставался без клуба после окончания контракта с "Локомотивом".
Также в составе команды защитник Владимир Гранат. Экс-футболист "Динамо" и "Спартак" не принимал участия в матчах с марта прошлого года.
Тарасов и Гранат поехали с "Рубином" на второй сбор
Казанский "Рубин" вылетел в турецкий Белек, где до 9 февраля будет проводить второй сбор в рамках зимней подготовки к возобновлению чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
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