ЦСКА намерен выкупить футболиста молодёжной сборной Бельгии, однако "Андерлехт" хочет получить за своего 20-летнего игрока 7 миллионов евро.
При этом сам футболист предпочитает остаться в брюссельском клубе до конца сезона. Им также интересовался "Фрайбург".
Салемакерс провел в текущем сезоне 16 матчей за "Андерлехт", в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Любимой позицией игрока является место правого полузащитника.
В Бельгии сообщили, что ЦСКА сделал запрос по трансферу полузащитника "Андерлехта"
Как информирует Nieuwsblad, ЦСКА направил в бельгийский "Андерлехт" официальный запрос о возможности покупки хавбека Алексиса Салемакерса.
Фото: News
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