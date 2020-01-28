В Бельгии сообщили, что ЦСКА сделал запрос по трансферу полузащитника "Андерлехта"

Как информирует Nieuwsblad, ЦСКА направил в бельгийский "Андерлехт" официальный запрос о возможности покупки хавбека Алексиса Салемакерса.
Фото: News
ЦСКА намерен выкупить футболиста молодёжной сборной Бельгии, однако "Андерлехт" хочет получить за своего 20-летнего игрока 7 миллионов евро.

При этом сам футболист предпочитает остаться в брюссельском клубе до конца сезона. Им также интересовался "Фрайбург".

Салемакерс провел в текущем сезоне 16 матчей за "Андерлехт", в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Любимой позицией игрока является место правого полузащитника.


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Теги: ЦСКА Андерлехт
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