Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что новичок "Спартака" Александр Соболев поможет московскому клубу.
"Парень — молодец, он отказал ЦСКА, "Динамо", и не пошел в эти клубы. Оказывается, что он хочет повышать свое мастерство. Я думаю, что он рискует, конечно, но парень он симпатичный. Наберется еще опыта, и думаю, что он "Спартаку" поможет. Хороший игрок и хорошая сделка, мне это нравится", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Сегодня "Крылья Советов" официально объявили о переходе нападающего в "Спартак" на правах аренды до конца сезона. По завершении сезона красно-белые имеют право выкупить футболиста.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за аренду Соболева 500 тысяч евро. За выкуп форварда "Спартак" должен будет заплатить 4,5 миллиона евро
Рейнгольд - о Соболеве: парень молодец! Отказал ЦСКА и "Динамо". Оказывается, хочет повышать свое мастерство
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