- Министерство спорта Ростовской области совместно с областной футбольной федерацией подготовило заявку в РФС. "Ростов-Арена" претендует на проведение в 2020 году матча сборной России и финальной встречи Кубка России, - цитирует Аракеляна ТАСС.
В конце 2019 года "Ростов-Арена" была передан из федеральной в собственность Ростовской области. Однако 95% средства на содержание объекта будет выделяться из федерального бюджета, а остальные 5% - из регионального.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, что вероятным местом проведения финала Кубка России является Нижний Новгород.
"Ростов" покинул розыгрыш турнира в 1/8 финала, выставив резервный состав в матче против "Спартака".
Финал Кубка России может пройти в Ростове-на-Дону
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что возглавляемое им ведомство подготовило заявку на проведение финала Кубка России и подаст ее в РФС.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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