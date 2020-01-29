Финал Кубка России может пройти в Ростове-на-Дону

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что возглавляемое им ведомство подготовило заявку на проведение финала Кубка России и подаст ее в РФС.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС