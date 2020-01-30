В данный момент в Китае тяжёлая ситуация из-за вспышки коронавируса. Закрываются заводы, во многих городах карантин, спортивные соревнования отменяются и переносятся.
- Полный рейс китайцев. То есть, только они и я. Все в масках. Что делать??? - написал Черданцев в своем твиттере.
- Вы зря смеётесь. Половина из них чихает и кашляет как заводные. Вообще не смешно, - добавил позже комментатор.
Других твитов после этого Черданцев не публиковал.
Черданцев оказался в самолёте, полном кашляющих китайцев: вы зря смеётесь, что делать?
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев рассказал о напряженном перелёте, в котором его соседями стали по салону самолёта были китайцы.
Фото: Инстаграм Георгия Черданцева
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