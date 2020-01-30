Игнатьев — Смолову: ну ты устроил шок-контент, конечно

Защитник московского " Локомотива " Владислав Игнатьев удивился переходу нападающего "железнодорожников" Фёдора Смолова в испанскую "Сельту" на правах аренды.

Источник: Инстаграм Владислава Игнатьева

- Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи. брат, - написал Игнатьев в своём инстаграме.



Напомним, 29-летний Смолов перешёл в стан "кельтов" на правах полугодичного арендного соглашения. Испанцы заплатят за аренду россиянина более 500 тыс. евро, а также смогут выкупить футболиста по окончанию сезона. Также "кельты" будут полностью выплачивать зарплату футболиста, на сокращение которой он пошёл ради выступления в Испании.



В нынешнем сезоне Смолов забил трижды и трижды ассистировал партнёрам в 14 матчах РПЛ.