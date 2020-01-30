- Массимо — вспыльчивый человек. Итальянец. С первого дня начал это показывать. Ещё не было понятно, останется или нет, но нам он сразу объявил: «Сколько бы я здесь ни был, одну игру или несколько, я хочу только побеждать», - цитирует Реброва "Чемпионат".
Также 35-летний ветеран рассказал, что никогда не пытался раскусить Карреру как человека. Ребров рассказал, что все в "Спартаке" двигались к одной цели и "все вместе кайфовали от того, что делали". Для вратаря чемпионский сезон 2016/2017 пролетел на одном дыхании, а о той команде, как и об наставнике, об будет вспоминать только хорошее.
Недавно Ребров продлил контракт со "Спартаком" до 2021 года. Он выступает за московскую команду с 2011 года.
55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 , выиграв с командой первое чемпионство за 16 лет, а также суперкубок страны.
Ребров - о "Спартаке" Карреры: мы кайфовали от того, что делали
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров, рассказал об особенностях работы экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, ныне возглавляющего греческий АЕК.
Источник: ФК "Спартак Москва"
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