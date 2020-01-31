Защитник "Тулузы" Рохель попал в сферу интересов "Локомотива" и ЦСКА

Уругвайский футболист Агустин Рохель может вернуться в Россию.
Фото: sova.info
Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, защитник "Тулузы" заинтересовал два московских клуба - ЦСКА и "Локомотив". По его данным, 22-летнего футболиста также пытался заполучить "Лечче", но защитник ответил отказом.

В нынешнем сезоне Рохель провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с французским клубом истекает летом 2022 года.

Напомним, уругваец уже выступал в России. В 2018 году он перешел в "Крылья Советов" из "Насьоналя". За самарский клуб Рохель провел 18 матчей, после чего был продан в "Тулузу" за 2,5 млн евро.


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Теги: Тулуза Рохель ЦСКА Локомотив Лига 1 Российские трансферы Зарубежные трансферы
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