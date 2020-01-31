Семин ответил, подпишет ли "Локомотив" форварда на замену Смолову

Главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал, что нападающий Федор Смолов сам изъявил желание попробовать свои силы в Европе.

Фото: ФК "Сельта"