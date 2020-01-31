Напомним, вчера "Локомотив" и "Сельта" объявили о договоренности по аренде форварда сборной России до конца сезона. При этом у испанского клуба будет право выкупать футболиста по окончании сезона за 6 миллионов евро.
Сегодня стало известно, что Смолов включен в заявку "Сельты" на завтрашний матч чемпионата Испании с "Валенсией". Игрок будет выступать под 9-м номером.
"У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал.
Подпишем ли мы кого-то на замену Федору? Мне трудно сказать, может кто-то будет, а может и нет. Вырастим форварда у себя, к тому же у нас есть Эдер", - цитирует Семина Sport24.
Семин ответил, подпишет ли "Локомотив" форварда на замену Смолову
Главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал, что нападающий Федор Смолов сам изъявил желание попробовать свои силы в Европе.
Фото: ФК "Сельта"
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