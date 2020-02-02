Ригони провёл первую тренировку с "Зенитом"

Ранее "Зенит" и "Сампдория" досрочно расторгли соглашение об аренде футболиста. Аргентинец провёл за итальянскую команду восемь матчей в Серии А и отдал голевую передачу.
Ригони вылетел к основной команде "сине-бело-голубых" в испанский Бенидорм и сегодня утром провёл первую тренировку, сообщает matchtv.ru.
Ригони присоединился к Зениту pic.twitter.com/EW09cHOhPy— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) February 2, 2020
В текущем сезоне 26-летний футболист успел провести за "Зенит" пять матчей в РПЛ, но результативными действиями не отметился. Он выступает за команду с 2017 года, перейдя из аргентинского "Индепендьенте" за 9 млн евро.