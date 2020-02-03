Как сообщает Sport24, из-за слабого крепления шипа привело к тому, что он надавил на плюсневую кость футболиста и спровоцировал повреждение.
Напомним, Миранчук получил травму в первом тайме, покинув поле на носилках. Пока неизвестно, на какой срок выбыл хавбек сборной России.
Антон Миранчук в нынешнем сезоне провел 10 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Причиной травмы Антона Миранчука стали бутсы футболиста
Причиной, по которой полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче против "Партизана", стали бутсы футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
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