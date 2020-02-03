- Сергей — молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер. Он молодец не только из-за этой позиции, а в целом, - заявил Сёмин.
Напомним, 28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи". Семак сразу же заявил, что игрок ему нужен и назначил его в роли капитана на первых сборах команды. В итоге, "Зенит" не взял Кокорина на вторые сборы в Испании и отправил его выступать за фарм-клуб. Сам футболист заявил, что не собирается никуда уходить, пока клуб не озвучит по нему официальную позицию.
Сёмин - о позиции Семака по Кокорину: он крепкий парень. Настоящий тренер
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью "СЭ" прокомментировал позицию наставника "Зенита" Сергея Семака по Александру Кокорину.
Источник: Александр Фёдоров / "СЭ"
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