- Деньги за его трансфер мы получили, - заявил Федун.
Напомним, 27-летний футболист летом ушёл в китанский "Бэйцзин гоань" с обязательным правом выкупа, которое, по версии клуба, составило 15 млн евро. Затем в СМИ стала появляться информация, что сумма выкупа не 15, а 9 млн евро и что китайская команда может не выкупать игрока. Transfermarkt оценивает бразильца в 9 млн евро.
Фернандо выступал за "Спартак" с лета 2016 года, перейдя из "Сампдории" за 12,5 млн евро. Он выиграл в составе москвичей суперкубок и чемпионат России.
Федун рассказал о ситуации с Фернандо
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Фернандо в интервью youtube-каналу "Футбольный Биги".
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»