Он ответил, как себя чувствовал, когда фанаты "Локомотива" на 30 минуте ушли полным составом со стадиона в Туле в рамках поддержки акции "Фанат - не преступник", организованной фанатами "Спартака" после массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря.
- К болельщикам должно быть правильное отношение. Мы играем для них, нужно находить общий язык, чтобы они не уходили. Без этого никак. Никто не бывает прав всегда. Но между нами должны быть хорошие взаимоотношения, - цитирует Сёмина "СЭ".
Сёмин также рассказал, что негативно относится к мату и дракам после матчей и вспомнил матч "Барселоны" и "Челси", когда испанцы, которые давили всю игру, проиграли, но после игры их болельщики и фанаты англичан мирно разошлись по разным сторонам.
Сёмин: никто не бывает прав всегда, но к болельщикам должно быть правильное отношение
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что к болельщикам должно быть правильное отношение.
Источник: ФК "Локомотив"
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