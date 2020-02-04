В отличие от наставника "Ростова" Валерия Карпина и владельца "Спартака" Леонида Федуна, Игнатьев хочет выиграть Кубок Париматч Премьер. Он считает, что каждая команда на турнире хочет выиграть и привел игру "Локомотива" с "Партизаном" (1:1; 2:4 пен), где команды показали жёсткую игру и не хотели уступать.
Говоря о сегодняшней игре со "Спартаком", защитник подчеркнул, что у этой игры лишь формально статус товарищеского матча.
- Неважно, товарищеский это матч или официальный. Любая команда хочет победить, - цитирует Игнатьева "Известия".
Игра "Локомотив" - "Спартак" начнётся в 18:00 по московскому времени.
Игнатьев - о игре со "Спартаком": не имеет значения, что это товарищеский матч. Все хотят победить
Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал игру против "Спартака", которая состоится сегодня на Кубке Париматч Премьер.
Источник: ФК "Локомотив"
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