Губерниев: уважаю Смолова. Говорил Акинфееву: "Самому-то неинтересно поехать к лучшим?"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Федора Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин
"Мне всегда было интересно встать на одну ступень с Гусевым и Уткиным, потому что никогда комментаторы, которые не работали на футболе, они не были звездами первой величины. Мне было интересно быть в высшей лиге. Я сейчас в этой лиге играю и, больше того, каждый раз еще какие-то горизонты открываю.

В спорте так же: если ты не хочешь забить гол в НХЛ Василевскому, то какой смысл заниматься хоккеем и быть нападающим? Вот я так скажу. Поэтому я сейчас уважаю Смолова, он огромный молодец, надо пытаться. Помню, как-то общались с Акинфеевым, я говорю: «Слушай, неужели неинтересно попробовать поехать туда, где самые лучшие?» Вот к чему должен стремиться спортсмен", — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Напомним, что в минувшее трансферное окно Федор Смолова на правах аренды перешел из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту",

Игорь Акинфеев всю свою карьеру выступает за московский ЦСКА.


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Теги: Губерниев Смолов Акинфеев
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