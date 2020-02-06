"Мы с Федуном обменялись мнениями по поводу перехода. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи — выиграть чемпионство, Кубок.
В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс. А как Соболев себя проявит в "Спартаке" и насколько поможет клубу, покажет время", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Соболев перешел в "Спартак" зимой из "Крыльев Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. У красно-белых есть опция выкупа игрока за 4,5 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 18 матчей и забил 10 голов.
Черчесов - о переходе Соболева в "Спартак": Федуну сказал прямо: для сборной это хорошо
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как переход форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева в "Спартак" отразится на сборной.
Фото: "Советский спорт"
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