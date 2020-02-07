- Суд принял решение в пользу Дарьи и отказал Денису Борисовичу в полном объеме: требованиях о взыскании убытков за расторжении со "Спартаком" и сумме морального вреда. Дарья довольна, справедливость восторжествовала — требования были надуманные и формальные, - цитирует Серегину Sport24.
Адвокат также сообщила, что заседание было закрытым, а Глушаков требовал от экс-супруги более 200 млн рублей. Она уверена, что полузащитника подаст на аппеляцию.
Напомним, 33-летний Глушаков считает, что видео, которая Дарья опубликовала в августе 2018 года, нанесло его репутации вред. В текущем сезоне он провёл за "Ахмат" 14 матчей в РПЛ и забил гол.
Адвокат бывшей жены Глушакова: требования Дениса были надуманные и формальные
Адвокат бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи Ирина Серегина прокомментировала решение суда, который отклонил иск футболиста к Дарье на 204 млн рублей.
Источник: ФК "Ахмат"
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