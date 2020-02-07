Адвокат бывшей жены Глушакова: требования Дениса были надуманные и формальные

Адвокат бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи Ирина Серегина прокомментировала решение суда, который отклонил иск футболиста к Дарье на 204 млн рублей.

Источник: ФК "Ахмат"