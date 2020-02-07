"При Кононове понял, что моя история в "Спартаке" близка к завершению. Когда он пришел в "Спартак", мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждешь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать", - цитирует Джано "Чемпионат".
Джано выступал за "Спартак" с 2009 года. На его счету 122 игры за московский клуб. В нынешнем сезоне футболист сборной Грузии провел 10 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.
22 января 2020 года кипрский клуб "Анортосис" на официальном сайте объявил о заключении контракта с Джано. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Его клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.
Ананидзе: при Кононове понял, что моя история в "Спартаке" близка к завершению
Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, что при главном тренере Олеге Кононове понял, что в скором времени ему придется покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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