Ананидзе: при Кононове понял, что моя история в "Спартаке" близка к завершению

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, что при главном тренере Олеге Кононове понял, что в скором времени ему придется покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"При Кононове понял, что моя история в "Спартаке" близка к завершению. Когда он пришел в "Спартак", мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждешь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать", - цитирует Джано "Чемпионат".

Джано выступал за "Спартак" с 2009 года. На его счету 122 игры за московский клуб. В нынешнем сезоне футболист сборной Грузии провел 10 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

22 января 2020 года кипрский клуб "Анортосис" на официальном сайте объявил о заключении контракта с Джано. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Его клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Джано Спартак Кононов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Денис Черышев: у Смолова есть все, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо
Дюгарри назвал руководство "Барселоны" клоунами
Ананидзе: старался в "Спартаке" душой и сердцем. За 11 лет я ни разу не был замечен в ночном клубе 2
Ананидзе: при Кононове понял, что моя история в "Спартаке" близка к завершению 5
Вход на товарищеский матч "Зенит" - ЦСКА в Испании будет платным 7
Клопп - лучший тренер АПЛ в январе. Это его пятая награда в сезоне
"Там очень большой оборот денег". Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией" 3
Хеведес: Алексей Миранчук будет в любом чемпионате качественным игроком 2
Черышев рассказал, что к нему есть серьезный интерес со стороны клубов РПЛ 4
Черчесов объяснил, для чего Россия сыграет с Молдавией 1
Черчесов: Мамаев и Кокорин два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет 5
Черчесов рассказал, поедет ли он просматривать Смолова в "Сельте" 1
Генич - о ситуации Кокорина: Думаю, это решение не руководства "Зенита", а кого-то сверху 8
Директор "Чертаново": "МЮ" просит нарезки Пиняева после каждого матча 5
"Краснодар" проиграл "Виктории" 1
Обляков рассказал о любимых командах в Европе
Адвокат бывшей жены Глушакова: требования Дениса были надуманные и формальные 2
Суд отказал Глушакову в иске к бывшей жене на 204 млн рублей 4
Казань может принять Суперкубок России в 2021 году 1
Уткин: в период Кокоринавируса приезд "Зенита" на Кубок Париматч придал бы турниру нюанс 4
Сергей Силкин: трудно сказать, почему Бувач покинул "Ливерпуль" и почему приехал в Россию 1
Силкин поделился мнением по поводу запрета РФС "Динамо" регистрировать новых игроков 1
Силкин - о новом спортивном директоре "Динамо" Буваче: давать ему какие-то дивиденды пока, думаю, не стоит 1
"РБ": "Динамо" получит от ВТБ 4.2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки 11
Sport24: иск Глушакова к бывшей жене рассматривают в закрытом режиме
Пономарёв - об ограничениях России на ЧМ-2022: нужно свой турнир проводить 19
"Сочи" в товарищеском матче проиграл "Енисею"
Егоров назвал две причины, по которым Кокорин не хочет уезжать в "Сочи" 3
РФС на ближайшем заседании рассмотрит реформу Кубка России со следующего сезона 1
Обляков: Березуцкие в своё время прессинговали молодых. Сейчас такого нет 2
Все новости