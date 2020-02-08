"У нас с Карпиным недавно был ланч. Мне провели много игр друг против друга, и всегда это было сложно. Он — бегающий, хорошо контролирующий мяч, с хорошей агрессией и менталитетом победителя. От каждого в команде он хочет того же. Такие футболисты позже становятся тренерами. Он будет одним из лучших тренеров в вашей стране, точно говорю", — цитирует Милошевича Sport24.
Саво Милошевич является главным тренером белградского "Партизана" с 2019-го года.
Очная встреча Милошевича и Карпина состоялась 4 февраля в рамках Кубка Париматч Премьер. "Ростов" Карпина оказался сильнее "Партизана" 3:1.
Прямо сейчас "Партизан" Саво Милошевича принимает участие в заключительном матче Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака". На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка по этой ссылке.
Милошевич: Карпин будет в числе лучших тренеров в стране
Главный тренер сербского "Партизана" Саво Милошевич рассказал, что думает о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: Матч ТВ
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