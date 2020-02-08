"Проблема в том, что на судьях сэкономили. Плохо судят? Они вообще не судят, просто форму надели. Каждый матч ошибки, пенальти очевидные не ставят", — заявил Георгий Джикия в перерыве матча с "Партизаном" в эфире телеканала "Матч Премьер".
Первый матч на турнире против "Ростова" команда Доменико Тедеско выиграла со счетом 2:1, а во втором в серии пенальти уступила московскому "Локомотиву" 4:2 (1:1 в основное время).
В случае победы в сегодняшнем матче против белградского "Партизана" "Спартак" выиграет Кубок Париматч Премьер.
Джикия: это не судьи, просто форму надели
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в перерыве матча с "Партизаном" прокомментировал работу катарских судей на Кубке Париматч Премьер.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»