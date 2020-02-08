Однако, как сообщает "Чемпионат", 29-летний сенегалец отказался переходить в московский клуб. Футболиста не устроило предложение "Локомотива".
Отмечается, что "железнодорожники" хотели взять Ньясса в аренду до конца сезона, а летом подписать его в статусе свободного агента.
По данным источника, возвращение 29-летнего игрока в Россию возможно, но в другой клуб. Не исключёно также, что "Локомотив" сделает новое предложение по форварду.
Форвард выступал за "Локомотив" с 2014 по 2015 год. На его счету 27 матчей и 12 голов.
"Чемпионат": Ньясс отказался переходить в "Локомотив"
Сегодня появилась информация, что нападающий "Эвертона" Байе Умар Ньясс может вернуться в "Локомотив".
Фото: lokoinfo.ru
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