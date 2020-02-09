"Спасибо большое "Спартаку", которому я очень благодарен за то, что меня отпустили. Расстались на хорошей ноте. Очень благодарен за 12 лет, что я прожил в клубе. За то, что одевали, кормили, дали школу. Искренне благодарен. Да, на данном этапе карьеры тяжело конкурировать с теми игроками, которые есть в команде на моей позиции. Это тоже сыграло какую-то роль.
Приятно было узнать об интересе "Рубина" и Слуцкого. Я игрок «Рубина». И буду полностью отдаваться в выступлениях за казанцев. В каждом матче стану биться как за тренера, так и за команду, за руководство и болельщиков", — цитирует Бакаева "Спорт-Экспресс".
Солтмурад Бакаев перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно из московского "Спартака" за сумму около 300 тысяч евро. Контракт 20-летнего полузащитника с казанским клубом рассчитан до 2024 года. Гнеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что у "красно-белых" будет право выкупа игрока за фиксированную сумму в течение четырех трансферных окон.
В сезоне 2019/2020 на счету Солтмурада Бакаева два выхода на замену за первую команду "Спартака" в РПЛ. Большую часть игр полузащитник провел за "Спартак-2". На счету Бакаева 4 забитых мяча в 18 матчах в ФНЛ.
Солтмурад Бакаев о переходе в "Рубин": сейчас мне сложно конкурировать за место в "Спартаке"
Новичок казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев рассказал о причинах ухода из "Спартака".
Фото: ФК "Рубин"
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