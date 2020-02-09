Напомним, Тихонов назвал Тила "дровами за 18 млн евро". Джикия уверен, что голландцу переведут это высказывание и считает, что у каждого есть своё мнение, вспомнив случай про себя несколько лет назад.
- Про меня года три назад один известный человек тоже сказал: никогда не вырастет в нормального футболиста и точно не попадет в сборную. Меньше, чем через полгода после этих слов я получил вызов в сборную и перешел в "Спартак". Время показало, что тот эксперт был не прав, - цитирует Джикию "СЭ".
Футболист отказался называть своего обидчика, но по ситуации с Тилом добавил, что пока москвичи находятся на 10-м месте, критики будет больше.
26-летний Джикия выступает за столичный клуб с января 2017 года, перейдя из "Амкара" за 2,35 млн евро. За три года в составе "Спартака" он стал победителем чемпионата и Суперкубка России. В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах РПЛ, забил гол, заработал четыре желтые и одну красную карточки.
Гус Тил перешёл из АЗ летом 2019 года за 18 млн евро. Он принял участие в 13 матчах чемпионата, забил гол и отдал две голевые передачи.
"Никогда не вырастет в нормального футболиста". Джикия вспомнил свою оценку перед трансфером в "Спартак"
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, комментируя высказывание Андрея Тихонова про Гуса Тила, вспомнил, как сам сталкивался с такой критикой.
Источник: ФК "Спартак"
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