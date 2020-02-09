- Непосредственно с ним виделись, обсуждали ситуацию. Клуб его поддержал, мы тоже, - заявил футболист.
Напомним, 1 декабря, во время игры 18-го тура "Зенит" 1:0 "Спартак", которая проходила в Санкт-Петербурге, фанаты москвичей кричали оскорбления в адрес нападающего питерцев Артема Дзюба и вывешивали баннеры. Суд оштрафовал Бевзу на 5 тыс. рублей и запретил посещать матчи на 1.5 года. Недавно фанат пытался оспорить решение, но оно осталось в силе
31-летний Дзюба - воспитанник "Спартака". Он находился в системе клуба с 1997 по 2002 и с 2003 по 2015 года. Летом 2015 года он на правах свободного агента покинул красно-белых и перешёл в "Зенит", выиграв чемпионат, кубок и суперкубок(2) России. В текущем сезоне Дзюба сыграл в 19 матчах РПЛ, забил 11 голов и отдал девять голевых передач.
Джикия - о фанате "Спартака" Бевзе: обсуждали с ним ситуацию. Мы его поддержали
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал о поддержке заряжающего фанатской трибуны Валерии Бевзе, которого отстранили от футбола на 1,5 года.
Источник: ФК "Спартак"
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