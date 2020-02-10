"Федор готов к переходу в Европу. Вопрос в уровне клуба и в том, какой чемпионат подходит ему больше всего. Не уверен, что английская премьер-лига – лучший турнир для Чалова, я бы посоветовал ему Испанию. Но в любом случае для роста переезд в Европу был бы хорошим вызовом. Тот же "Кристал Пэлас" - хороший, крепкий клуб премьер-лиги. Это совершенно иной уровень даже на фоне такого топа, как ЦСКА. По сравнению с чемпионатом России Англия – это просто другое измерение", - цитирует Васильева "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что в услугах Чалова зимой были заинтересованы "Кристал Пэлас" и "Челси", но армейцев не устроило трансферное предложение.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ранее сообщил, что если поступит хорошее предложение, то Чалова нужно будет отпустить.
Чалов в нынешнем сезоне провел 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. ЦСКА занимает в турнирной таблице четвертое место, имея в своем активе 34 очка.
Васильев рассказал, какой чемпионат больше подойдет Чалову
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов готов к переезду в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА
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