По информации Sport24, агенты футболиста связались с руководством "железнодорожников" и предложили им услуги своего подопечного, выступавшего в клубах Голландии, Италии, Германии и Англии.
Марко Арнаутович перешел в "Шанхай СИПГ" летом 2019 года из лондонского "Вест Хэма" за 25 миллионов евро и провел в составе китайского клуба 16 матчей, в которых отличился 10 раз.
На счету 30-летнего нападающего 85 матчей за сборную Австрии и 26 забитых мячей.
Ранее появлялась информация об интересе "Локомотива" к другим центральным нападающим: Умару Ниассе, Матею Выдре и Александару Прийовичу. Клуб ищет замену Федору Смолову, перешедшему в "Сельту" на правах аренды.
Арнаутович, выступающий в Китае, может перейти в "Локомотив"
Австрийский нападающий Марко Арнаутович может перебраться в московский "Локомотив".
Фото: Reuters
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