- Если мы выиграем все матчи, то я буду самым счастливым человеком. А бомбардирская гонка для меня не важна. Если забью два мяча, но мы проиграем 2:3, это будет плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем — намного лучше. Всегда предпочту голам командные очки, их нужно набирать в каждом матче, - цитирует футболиста Sport24.
Также Соболев, забивший 10 голов за первую часть сезона РПЛ, объяснил, что резкий спад его бомбардирских навыков начался после смены тактики в "Крыльях Советов", но он также уверен, что у него самого был плохой отрезок, который он должен пережить.
"Спартак", идущий 10-м в турнирной таблице Премьер-лиге после 19 туров, имеет право выкупить Соболева по окончанию сезона.
Соболев: если Максименко забьет от ворот и мы победим, это будет важнее моих голов при поражениях
Нападающий "Спартака" Александр Соболев, арендованный на полгода у "Крыльев Советов", рассказал о своей цели в московском клубе.
Источник: ФК "Спартак"
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