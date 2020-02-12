- Я бы не сказал, что Златан для меня — номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя. Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой, - цитирует форварда "красно-белых" Sport24.
Соболев также отметил, что в мировом футболе следит за АПЛ и ему симпатизирует игра "Ливерпуля" и работа Юргена Клоппа у руля наставника "мерсисайдцев".
22-летний Соболев в первой половине чемпионата России забил 10 голов и отдал три голевые передачи в 18 матчах за "Крылья Советов". Зимой его арендовал "Спартак" на полгода с возможостью выкупа.
Соболев: если повторю успех Холанда, это будет фантастикой
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос, хочет ли он повторить успехи Эрлинга Холанда в дортмундской "Боруссии", который в стартовых пяти матчах за дортмундскую "Боруссию" забил восемь голов. Также россиянин ответил, считает ли он форварда "Милана" Златана Ибрагимовича своим кумиром.
Источник: ФК "Спартак"
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