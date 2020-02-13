"Давайте сначала дождемся официального заявления от "Сочи". Тогда уже и будем обсуждать", — цитирует Медведева "Спорт-Экспресс".
Вчера владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что весеннюю часть чемпионата России форвард Александр Кокорин проведет в сочинском клубе.
Ранее в официальных аккаунтах "Сочи" было объявлено об аренде Кокорина. Данную информацию подтверждал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Сам футболист оказался против трансфера в "Сочи". Последние недели 28-летний нападающий находился в расположении "Зенита-2" на учебно-тренировочных сборах.
Медведев прокомментировал слова Ротенберга о переходе Кокорина в "Зенит"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал заявление владельца "Сочи" Бориса Ротенберга об аренде нападающего Александра Кокорина.
Фото: "Коммерсантъ"
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