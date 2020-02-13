- Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации (трансфера). Не думаю, что "Зенит" будет мешать (переходу), клуб сам отвезет Сашу куда угодно, - цитирует Логинова РИА Новости.
Напомним, 28-летний Кокорин изначально в январе отказался переходить в "Сочи", за что "Зенит" отправил его в фарм-клуб. Сегодня Логинов сообщил, что Кокорин всё-таки будет играть за сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.
Агент Кокорина: все нормально. "Зенит" сам отвезет Сашу куда угодно
Агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию о том, что питерский клуб не получал документов об аренде футболиста в "Сочи".
Источник: РИА Новости
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