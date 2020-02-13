По данным источника, железнодорожники не смогли договориться с представителем 27-летнего футболиста. Отмечается, что сделка может состояться, но для этого агенту нужно будет пойти на встречу руководству московского клуба.
Выдра выступает за "Бернли" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется московское "Динамо".
В нынешнем сезоне на счету Выдры шесть матчей и одна голевая передача.
Выдра не перейдет в "Локомотив". Клуб не смог договориться с агентом игрока
Нападающий "Бернли" Матей Выдра не перейдет в "Локомотив", сообщает "Чемпионат".
Фото: tbrfootball.com
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