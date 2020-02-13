Напомним, сегодня в интервью алжирский футболист похвалил Глушакова, заявив, что тот обладает сильным характером и всегда бился на поле.
"Приятно слышать такие слова. К тому же это не первый игрок "Спартака", который говорит что-то подобное о ситуации в команде в то время. Благодарен и Ханни, и команде за поддержку. Всегда работал добросовестно и никогда не скрывал ничего ни от команды, ни от болельщиков. Говорил все как есть, не лукавил. А то, что бился… Билась тогда вся команда, и я в том числе", - цитирует Глушакова Sport24.
Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 года по лета 2019 года.
Глушаков играл в московском клубе с лета 2013 года, перейдя из "Локомотива". Вместе с красно-белыми полузащитник выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. В июне 2019 года футболист расторг контракт со "Спартаком" и перешел в "Ахмат".
Глушаков: в "Спартаке" всегда работал добросовестно и никогда не скрывал ничего
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слова своего бывшего партнера Софьяна Ханни.
Фото: ФК "Спартак"
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