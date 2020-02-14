Всего в Испанию прилетело 28 футболистов "железнодорожников":
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков
Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев
Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоао Марио, Фарфан, Рыбчинский, М.Мухин, Тугарев, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов
Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.
На третьем сборе "Локомотив" проведет два контрольных матча: 18 февраля с "Волеренгой", 22 февраля с "Чайкой".
Напомним, 35-летний Фарфан в нынешнем сезоне не появлялся на поле за "Локомотив" из-за травмы колена.
Фарфан прилетел с "Локомотивом" на сбор в Испанию
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прилетел вместе с командой на сбор в испанскую Марбелью, сообщает сайт клуба.
Источник: ФК "Локомотив"
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