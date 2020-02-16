Систему видеопомощи арбитру проверили на товарищеской игре молодежных команд "Уфы" и "Рубина". На "Нефтянике" уже использовали VAR, когда башкирская команда в прошлом сезоне играла в переходных матчах РПЛ с "Томью".
Напомним, VAR хотят ввести на все матчи второй половины сезона чемпионата России. До зимы видеопомощь использовалась лишь выборочно.
На стадионе "Уфы" начали тестировать VAR
На домашнем стадионе "Уфы" "Нефтянике" начали тестировать систему VAR
Источник: ФК "Уфа"
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