На стадионе "Уфы" начали тестировать VAR

На домашнем стадионе "Уфы" "Нефтянике" начали тестировать систему VAR

Источник: ФК "Уфа"

Систему видеопомощи арбитру проверили на товарищеской игре молодежных команд "Уфы" и "Рубина". На "Нефтянике" уже использовали VAR, когда башкирская команда в прошлом сезоне играла в переходных матчах РПЛ с "Томью".



Напомним, VAR хотят ввести на все матчи второй половины сезона чемпионата России. До зимы видеопомощь использовалась лишь выборочно.