"В Осетии у детей два выбора: или на борьбу идешь, или на футбол.Все тогда хотели быть похожими на Алана Дзагоева. Как и он, я начинал центральным полузащитником и тоже пошел в осетинскую футбольную школу. Потом уехал в Москву, в "Спартак", пробыл там полгода-год. Тогда был совсем юный, в 13 лет было тяжело перебраться из дома в большой город, обосноваться там одному и закрепиться", — цитирует Караева Sport24.
Напомним, 24-летний нападающий находился в ЦСКА на двух учебно-тренировочных сборах этой зимой, регулярно принимал участие в контрольных матчах и отметился забитым мячом в ворота испанской "Ориуэлы".
ЦСКА решил не подписывать с ним контракт. Решение было принято лично главным тренером Виктором Гончаренко. По информации СМИ, причиной отказа мог стать лишний вес футболиста.
Сам игрок эту информацию не подтвердил, заявив, что Гончаренко сказал ему, что не найдет для него места на поле и "не хочет портить карьеру, держа на скамейке запасных".
В первой половине сезона 2019/2020 Караев провел 16 матчей за "КАМАЗ" в ПФЛ и забил 11 голов.
Караев: в Осетии все хотели быть как Дзагоев
Форвард "КАМАЗа" Давид Караев, проходивший этой зимой сборы с московским ЦСКА, рассказал как началась его футбольная карьера.
Фото: ПФК ЦСКА
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