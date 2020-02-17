Напомним, 20-летний форвард находился на просмотре в ЦСКА. Сегодня стало известно, что армейцы отказались подписывать с ним контракт. Как заявил сам футболист, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал ему, что летом клуб может вернуться к его кандидатуре.
"Зенит"? Да, мы общались, действительно звали на сборы. Я и сейчас смотрю варианты с другими клубами. Сказал тогда "Зениту": "Еду на сбор с ЦСКА, но если не возьмут, готов общаться с вами". Там к моему выбору отнеслись с уважением: "Хорошо, без проблем", - цитирует футболиста Sport24.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Зенит" идет первым. В активе команды Сергея Семака 45 баллов.
Колесниченко: сказал "Зениту", что если не возьмут в ЦСКА, готов с ними пообщаться
Нападающий "Чертаново" Кирилл Колесниченко рассказал, что в его услугах также был заинтересован "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
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