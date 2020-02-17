Наставник "Сочи" Владимир Федотов считает, что нападающий Александр Кокорин может вернуться в национальную команду.
"Несомненно, ему реально вернуться в сборную. Саша через труд, отношение к делу к этому придет. Кокорин - хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале, говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен — ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Кокорин сегодня перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Кокорин уже провел один товарищеский матч за новый клуб - в игре с "Динамо" он забил два гола.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
Федотов: Кокорин - хороший пример для молодых игроков
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