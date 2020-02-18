"Две мамы, Миранчуков и другого мальчика, работали в "Спартаке" воспитателями. Готовили еду и опекали приезжих ребят, живших на съёмных квартирах. Когда в академии построили интернат, там требовался только один воспитатель.
Руководство решило оставить маму другого краснодарского парня. Я говорил: "Вы делаете глупость. Если не оставите Елену Юрьевну, она заберёт детей из "Спартака". Так и произошло. Увела их в "Локомотив".
Через год братья выросли, окрепли, и меня заставили писать объяснительную – почему Миранчуки ушли из "Спартака", — приводит слова Бодрова Sportbox.
Антон и Алексей Миранчук выступают за основной состав "Локомотива" с 2013-го года. В составе "железнодорожников" братья-близнецы выиграли все российские трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
В сезоне 2019\2020 Антон сыграл 12 матчей за "Локомотив" во всех турнирах и забил два мяча. На счету Алексея в этом сезоне 21 матч за московский клуб, в которых он забил 9 голов.
Перед возобновлением РПЛ "Локомотив" идёт на пятом месте, отставая от лидирующего "Зенита" на одиннадцать очков.
Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Миранчуки покинули клуб
Бывший тренер академии "красно-белых" Владимир Бодров раскрыл причину ухода братьев Миранчуков из "Спартака" в "Локомотив".
Фото: Андрей Аносов
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