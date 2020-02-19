"РПЛ сильнее по уровню, здесь тяжелее. В Голландии тоже непросто, но там каждая команда хочет играть в атакующий футбол, а в России — от силы четыре-пять. Остальные играют закрыто, компактно, хотя если ты хорош, вскроешь и их. "Уфе" и "Ростову" мы проигрывали с разницей в два мяча, но потом объединились и вернулись в игру. Чем мне и нравится "Краснодар" — мы тоже можем играть длинными забросами, забить один и отсиживаться, но нам этого мало", — приводит слова Вильены Sport24.
До перехода в "Краснодар" Вильена выступал в Голландии за роттердамский "Фейеноорд". Летом 2019-го Вильена пополнил состав быков за 9 миллионов евро.
В этом сезоне чемпионата России Тонни Вильена сыграл за "Краснодар" 17 матчей, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.
Перед весенней частью РПЛ "Краснодар" идет на второй строчке в таблице, отставая на 10 очков от питерского "Зенита".
Вильена заявил, что уровень РПЛ выше чемпионата Голландии
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена сравнил уровень чемпионатов России и Голландии.
Фото: ФК "Краснодар"
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