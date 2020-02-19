Вильена: в России отличная медицина. Жена будет рожать здесь

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена рассказал, что его жена Лана планирует рожать ребенка в России.
Фото: Instagram Тонни Вильены
"Жена будет рожать здесь. Она уже проходила обследование в местной частной клинике. Там все на высоком уровне. Насколько я увидел, в России отличная медицина. Главное, что жене понравилось. Она впервые живет вне Голландии, и ей нравится в России не меньше, чем мне. Оставаться одной она не хотела и спокойно поехала в Краснодар. Лана рядом, и это придает мне сил.

И я рад, что ребенок появится на свет в Краснодаре, здесь все для этого есть. Время для детского сада, для школы, для серьезных решений в его жизни придет позже. Возможно, англоязычных школ у вас не найдется, но все это в будущем", — цитирует Вильену Sport24.

Тонни Вильена перешел в "Краснодар" лето 2019-го года из роттердамского "Фейеноорда", подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 9 миллионов евро.

В РПЛ 2019/2020 на счету 25-летнего полузащитника 17 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.


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Теги: Краснодар Вильена
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